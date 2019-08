Polizei widerspricht angeblichem Beamtenbericht

Chemnitz- Die Chemnitzer Polizei hat am Donnerstag eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie einer Meldung über einen angeblichen Vorfall beim Bürgerfest Chemnitz widerspricht.

Demnach wurde in einem Messengerdienst eine Sachverhalt verbreitetet, der sich auf eine Auseinandersetzung beim Chemnitzer Bürgerfest und einer diesbezüglichen Weisung der Polizei zum Stillschweigen bezieht. Diese verbreitete Schilderung ist laut Polizei eine Falschmeldung!

Laut der genannten Meldung soll es am späten Abend des 24. August 2019 in der Chemnitzer Innenstadt eine Belästigung und eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil mehrerer Jugendlicher durch eine Gruppe junger Männer mit Migrationshintergrund gegeben haben. Weiterhin soll am Sonntagmorgen in einer Besprechung der Polizei den eingesetzten Beamten angewiesen worden sein, Stillschweigen zu dem Vorfall zu bewahren.

Die Polizeidirektion Chemnitz erklärt:

Die verbreitete Schilderung ist in allen Belangen eine Falschmeldung! Der Polizei ist keine derartige Auseinandersetzung bekannt! Es waren keine Beamten der Polizeidirektion Chemnitz zu einem solchen Anlass im Einsatz! Es gab am Sonntag keine Besprechung mit den Einsatzkräften des Bürgerfestes, dem örtlichen Revierleiter und den anderen benannten Personen! Demzufolge gab es auch keine Anweisung zur Nichtberichterstattung oder zum Bewahren von Stillschweigen!

Quelle: Polizei Chemnitz