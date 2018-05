Polizeibilanz zum Großeinsatz in Königsbrück im Fall Robert K.

Dresden - Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Kaditz und den Geschehnissen in der Königsbrücker Heide dauern die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei weiter an. Ein GSG9-Beamter sowie ein Polizeihund wurden beim Einsatz verletzt. Polizeisprecher Thomas Geithner hat vorläufig Bilanz gezogen.