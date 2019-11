Polizeieinsatz bei Wohnungsräumung

Laut Stefan Krakowski vom Bündnis "Mietenwahnsinn stoppen Dresden" handelt es sich um einen mehrjährigen Konflikt zwischen Mieter und Vermieter. Desweiteren sagt er: "Ein Mieter der WGJ wird heute zwangsgeräumt, nicht weil er Mietschulden hat, sondern, so die Darstellung der WGJ, dass Ansehen der Genossenschaft geschädigt hätte. Wir sind der Meinung unabhängig davon, was für einen Kleinkrieg der Vorstand mit dem Mieter hat und was da vorgefallen ist, die Zwangsräumung ist kein Mittel im November jemanden auf die Straße zu setzten. Deswegen sind wir hier in Solidarität mit allen Mietern, die von solchen Maßnahmen betroffen sind." Stefan Karowski sagt weiter: "Ein Vorstand bzw. eine Genossenschaft muss es natürlich auch aushalten können, wenn sie vielleicht auch einen nervigen Mieter hat, aber das hier Heute schadet der WGJ definitiv stärker, als alles was er gemacht hat.