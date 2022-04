Polizeirevier in Leipzig-Connewitz attackiert

Die Außenstelle eines Polizeireviers in Leipzig-Connewitz ist in der Nacht zum Samstag attackiert worden. Nach Angaben der Polizeidirektion wurden Pflastersteine darauf geworfen und dabei zwei Fensterscheiben beschädigt. Es werde wegen Landfriedensbruchs gegen Unbekannt ermittelt, sagte eine Sprecherin am Sonntag.

Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Connewitz gilt als linksalternativ geprägter Stadtteil. Dort kommt es immer wieder zu Zusammenstößen mutmaßlicher Linksextremisten mit der Polizei.

