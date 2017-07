Polizeirevier in Leipzig-Plagwitz angegriffen

In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter einen Anschlag auf das Polizeirevier Leipzig-Südwest in Plagwitz verübt. Dabei wurde die Fassade des Gebäudes in der Weißenfelser Straße mit einer teerartigen Flüssigkeit besprüht. Zudem schlugen die Täter zehn Fenster mit einem spitzen Gegenstand ein und demolierten das Polizei-Schild am Eingang.

Anwohner wurden durch den Lärm auf die Tat aufmerksam und alarmierten gegen 01:45 Uhr die Polizei. Laut Zeugenaussagen seien die Täter in schwarz gekleidet gewesen und flüchteten kurz nach der Tat.