Polizeiübung: Spezialisten proben für den Ernstfall!

Am Donnerstagnachmittag übte die Polizei in Möckern für den Ernstfall. Eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei und mehrere Polizeihunde wurden im Einsatztraining gefordert. Für die Übung wurden mehrere Szenerien von Beamten nachgestellt. Vorbild waren Situationen aus dem Einsatzalltag. Die Übungen handelten von einer größeren Prügelei unter Jugendlichen, einem Konflikt zwischen Hooligans und einem Angriff auf Polizisten aus einer Barrikade heraus. Einblicke in die Arbeit der Bereitschaftspolizei gibt es nicht oft, jedoch ist die Presse bei vielen Einätzen dabei. Deswegen durfte sie auch bei der Übung nicht fehlen.