Poller-Ärger am Schillerplatz – Marktverlegung eine Lösung?

In zweiten Teil sprechen wir mit Torsten Nitzsche (Freie Wähler) über den Vorschlag seiner Fraktion, den Markt unten an die Elbe zu verlegen. Auf die Weise würden beispielweise auf dem derzeitigen Marktplatz Parkflächen entstehen. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) äußert sich zu den Ideen. Außerdem wollen wir wissen, was eigentlich die Bürger davon halten, dass die Poller nun die Zufahrt zu dem einst großen Parkplatz am Blauen Wunder versperren.