Porsche investiert 600 Millionen Euro in neue Werkserweiterung – Elektromobilität im Fokus

E-Macan soll vollelektrisch vom Band rollen

Der Meinung vieler Experten nach, haben die deutschen Autmobilhersteller und die Politik das Thema E-Mobilität in den letzten Jahren viel zu stiefmütterlich behandelt und auch wenn die meisten Sachsen sich wohl keinen Porsche leisten können, soll sich zumindest in Sachen alternativer Antriebsenergien in den nächsten Jahren einiges ändern, so Ministerpräsident Michael Kretschmer

Wenn also Anfang des nächsten Jahrzehnts der erste vollelektrische Porsche vom Leipziger Band rollt, sollte also die ein oder andere Ladesäule mehr auf sächsischen Straßen zu finden sein.