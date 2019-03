Positive Bilanz – Dresden Marketing bei der ITB in Berlin

„Die ITB 2019 war ein großer Erfolg. Wir konnten unser internationales Netzwerk zu den entscheidenden Akteuren der Reisebranche bzw. Dienstleistern weiter ausbauen und wichtige zukunftsweisende Kooperationen auf den Weg bringen, etwa mit den Online-Reiseportalen Expedia und Tripadvisor“, sagt Amann. „Mit Tripadvisor ist eine Destinationskampagne in Planung, die unmittelbar an der Inspirationsphase der Customer Journey ansetzt und damit unabhängig vom letztlich dann gewählten Buchungskanal funktioniert. Durch die strukturelle Möglichkeit zur Verknüpfung von on- und offline tragen wir dem aktuellen Trend zurück zur Buchung im Reisebüro Rechnung“, erklärt Amann.