Positive Entwicklung am Leipziger Arbeitsmarkt

Mit dem Teilhabechancengesetz wurden beispielsweise 450 Langzeitarbeitslose im letzten Jahr in Beschäftigungsverhältnisse integriert. Auch das Starke-Familien-Gesetz konnte laut Sabine Edner Erfolge vorweisen. Für das kommende Jahr sieht Steffen Leonhardi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Leipzig vor allem auch Chancen und Perspektiven in der Qualifizierung. Auch wenn die Entwicklung am Leipziger Arbeitsmarkt positiv ist, werden laut OBM künftig weiter dringend Fachkräfte in allen Bereichen gesucht.