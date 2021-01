Positiver Coronatest: Ganzer Hausstand muss in sofortige Quarantäne

In Dresden gelten ab sofort strengere Quarantäneregeln. Demnach muss bei einem positiven Test nun der gesamte Hausstand in Quarantäne. Zudem können Kontaktpersonen des eigenen Hausstandes die Isolierung nicht durch einen Negativtest vorzeitig beenden. Das Gesundheitsamt hat dazu die Allgemeinverfügung geändert. Der Freistaat Sachsen hatte die Überarbeitung der bestehenden Allgemeinverfügungen bei den Kommunen beauftragt. Wenn also eine Person bei einer PCR-Untersuchung oder einem Antigen-Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss sie sich sofort in Quarantäne begeben.