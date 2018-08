Positiver Start ins Ausbildungsjahr

Chemnitz- Im IHK-Bezirk Chemnitz ist in dieser Woche das neue Ausbildungsjahr gestartet.

Mehr als 3.000 Lehrverträge wurden in den Landkreisen Mittelsachsen, Erzgebirgskreis, Zwickau, Vogtlandkreis und in Chemnitz abgeschlossen. Das entspricht einem Plus von 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Top 3 der IHK-Ausbildungsberufe sind dabei Kaufmann im Einzelhandel, Zerspanungsmechaniker und Verkäufer. Auch sachsenweit kann die IHK ein Plus von 5,7 Prozent bei neuen Lehrverträgen verzeichnen.