Positive Bilanz für Leipzigs Freibäder – Trotz Corona

Im Jahr 2020 wurden in den fünf Sommerbädern und einem Kinderfreibecken an der Schwimmhalle Nord rund 140.000 Besucher gezählt. Das Schreberbad ist weiterhin der größte Besuchermagnet und lockte in der abgelaufenen Saison 41.035 Gäste zu sich. Gefolgt von den Sommerbädern Kleinzschocher (36.668), Schönefeld (24.360) und Sommerbad Südost (20.755).