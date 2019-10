Post gestohlen – Zeugen gesucht

Wüstenbrand- Zwischen Dienstag und Mittwoch brachen Unbekannte die eine Postfiliale in Wüstenbrand ein.

Die Täter hebelten ein Toilettenfenster auf und gelangten so ins Gebäude. In der Filiale machten sie sich an Päckchen zu schaffen. Sie öffneten die Pakete und nahmen deren Inhalt mit. Wie hoch der entstandene Stehlschaden ist, ist bislang noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf rund 100 Euro.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat zwischen dem 29.10.,17:45 Uhr und dem 30.10.,14:10Uhr, verdächtige Personen im Bereich der Postfiliale an der Straße der Einheit gesehen und kann Angaben zu den Tätern und/oder deren Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Informationen nimmt die Polizei Glauchau unter der Telefonnummer 03763/640 entgegen.