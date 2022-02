Postbankfilialen – ver.di ruft zum Streik auf

Diese seien laut ver.di notwendig geworden, nachdem die Arbeitgeberseite Anfang Januar in der ersten Verhandlungsrunde auf keine der Forderungen eingegangen war, so Katrin Behrens, ver.di-Gewerkschaftssekretärin. Laut Behrens hätten die Beschäftigten mehr Respekt verdient, da sie trotz der Pandemie die Filialen am Laufen hielten. Die Gewerkschaft fordert unter anderem mindestens 180 Euro mehr Gehalt und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 150 Euro. Neben den elf Filialen in Sachsen werden auch Postbankfilialen in anderen Bundesländern bestreikt. Insgesamt sind bis Samstag mehr als 100 Postbankfilialen im Ausstand.