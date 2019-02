Preisträger im Ideenwettbewerb Königsufer und Neustädter Markt stehen fest

„Für den sensiblen Bereich des Königsufers und den Neustädter Markt hat die Jury in einem offenen zweiphasigen Ideenwettbewerb die drei besten Entwürfe herausgefiltert, an denen wir jetzt weiterarbeiten. Erstmals konnten sich die Dresdnerinnen und Dresdner in einer Bürgerwerkstatt und dem `Bürgerblick´ direkt in das Wettbewerbsverfahren einbringen und uns Hinweise geben, die das Preisgericht in seine Entscheidung einbezog. Das Verfahren zeichnet sich durch eine neue Qualität und Intensität der Bürgerbeteiligung aus, die für uns als Stadtplaner wie für die Stadtgesellschaft ein Gewinn ist“, würdigt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain den Wettbewerb. Die Jury setzt sich aus Sachpreisrichtern (unter anderem Stadträten, Grundstücksbesitzern), Fachpreisrichtern (unter anderem Baubürgermeister, Stadtplaner, Architekten) und sachverständigen Beratern zusammen. Teil der Jury sind auch zwei Bürgervertreter, die per Los aus den Teilnehmern der ersten Bürgerwerkstatt gewählt wurden.