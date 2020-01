Dresden - Am 24. Januar feiert der Friedrichstatt-Palast in Dresden mit seinem ersten Stück in diesem Jahr Premiere. "Du meine Seele, Du mein Herz ... und ab und zu ein feiner Scherz" lädt das Publikum zum Lachen und Schmunzeln ein. Im Stück geht es um Persönliches und Unpersönliches aus dem Leben einer Operndiva. Um 19.30 Uhr geht´s los. DRESDEN FERNSEHEN hat vorab mit der Opernsängerin Christiane Hossfeld und dem Musiker Micha Winkler über das Stück gesprochen.