Premiere für internationales Politikforum

Gespannte Stimmung in der Fraunkirche. UN-Botschafter Ramzy Ezzeldin Ramzy berichtet vom Krieg im 3.000 Kilometer entfernten Syrien. Was vor sieben Jahren als Bürgeraufstand begann, hat sich in der Zwischenzeit zu einem Stellvertreterkrieg entwickelt, bei dem 81 Gruppen und Staaten beteiligt sind. Der Frieden scheint in weite Ferne gerückt und die UN ist sich sicher, dass dieser von Innen wachsen muss. Wie dies gelingen kann, stand im Mittelpunkt des ersten Dresdner Poltikforums am Donnerstagabend in der Frauenkirche.