Probstweihe zu Pfingsten

Chemnitz- Am 1. Juni 2020 wird Propst Rehor die Leitung der Pfarrei Hl. Mutter Teresa Chemnitz in die Hände von Pfarrer Schäffel legen. Die Verabschiedung des bisherigen und die Weihe des neuen Probstes wird in einem gemeinsamen Gottesdienst gefeiert. Aufgrund der coronabedingten Beschränkungen können aber nicht alle Gläubigen und Interessierten unmittelbar teilnehmen.

Live am 1. Juni 2020 | ab 14:30 Uhr

Aus diesem Grund überträgt CHEMNITZ FERNSEHEN den Gottestdienst live ab 14:30 Uhr im TV-Programm, dem TV-Livestream und auf Facebook.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite der Pfarrei Hl. Mutter Teresa Chemnitz unter: https://hl-mutter-teresa-chemnitz.de/