Prof. Müller-Steinhagen wird britischer Honorarkonsul

Mit seiner Berufung zum britischen Honorarkonsul des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland in Dresden wird er die Konsularabteilung der Britischen Botschaft in Berlin dabei unterstützen, britischen Staatsangehörigen in Sachsen Hilfe zu leisten. Solche Hilfe kann beispielsweise Visa-Angelegenheiten betreffen, aber vor allem wird sein interkulturelles Vermittlungsgeschick und seine guten Netzwerke in Politik und Wirtschaft gefragt sein.

Dabei kommt ihm zugute, dass er sieben Jahre als Dekan an der Universität von Surrey in England und zehn Jahre als Institutsdirektor im Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt tätig gewesen ist, bevor er 2010 zum Rektor der Technischen Universität Dresden gewählt wurde. Unter seiner Führung entstand 2015 der transCampus, eine Forschungsallianz zwischen den beiden Spitzenuniversitäten King’s College London und TUD, bei der gemeinsam an den Schwerpunkten Medizin, Biotechnologie, Nachrichtentechnologie und Materialforschung gearbeitet wird. Die Initiative ist ein erfolgreiches Beispiel für den engen Austausch zwischen Deutschland und Großbritannien – auf wissenschaftlicher und studentischer Ebene. So ist es nicht verwunderlich, dass er dem drohenden Brexit mit großer Sorge gegenübersteht.