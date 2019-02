Programm des 4. Europäischen Bürgerbühnenfestivals vorgestellt

Schauspieler jeden Alters und jeder Herkunft zeigen ihr Spiel auf den Bühnen. Es braucht als erstes vor allem Mut, sich vor einem Publikum zu präsentieren. Mit ein wenig Übung und professioneller Anleitung kann aber jeder performen, so Festivalleiterin Miriam Scholl. Im Verbund mit anderen Spielstätten, wie beispielsweise Hellerau oder dem Societaetstheater, wurden Inszenierungen über die deutschen Grenzen hinweg nach Dresden geholt. Das Stück "Addressless" setzt sich unter anderem mit der Situation der Obdachlosen in Ungarn auseinander, "Hillbrowfication" setzt auf einen bunten Mix aus Tanz und Afrikanischer Folklore. Das Stück "A Doll´s House" jedoch überrascht das Publikum mit einem außergewöhnlichen Spielort. Klement freut sich bereits jetzt auf das Bürgerbühnen-Festival. Neben den Abendvorstellungen wird es zusätzliche Workshops und Vorträge geben. Dresden soll in dieser Maiwoche für einen weltoffenen Austausch sorgen. Die Festival-Übersicht können sie auf www.buergerbuehnenfestival.de nachlesen. Der Kartenvorverkauf läuft bereits jetzt. Nicht mehr lange, dann heißt es "Vorhang auf."