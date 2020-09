Dresden - Am vergangenen Wochenende feierten die Prohliser rund um das Prohliszentrum wieder ihr Herbastfest. Dieses Mal wegen der Coronapandemie in abgespeckter Form. Nichts desto trotz gab es die jährliche Tombola. Die Tombolagewinne können am Dienstag, den 22. September 2020 und Mittwoch, den 23. September 2020, jeweils von 17 bis 19 Uhr beim Heimatverein Prohlis e. V. auf der Herzberger Straße 14 abgeholt werden. Welches Los gewonnen hat, erfahren Sie in der unten stehenden Liste.