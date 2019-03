Am 14. März wird es zum Thema "Kohleausstieg statt Klimakriese: Es schlägt 1,5 vor 12!" und am 27. März zum Thema "Plastik im Meer - Wie stoppen wir die Plastikflut?" jeweils die Möglichkeit geben, Vorträge aus Volkshochschulen Berlin bzw. Bayreuth live mitzuerleben.

Die Übertragungen finden von 19 Uhr bis 21.15 Uhr in der Volkshochschule statt. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltungsraum ist jeweils der Kursraum 4.07 im TIETZ.

Die Volkshochschule beteiligt sich damit per Live-Stream mit der online-Übertragung von zwei hochkarätig besetzten Vortragsveranstaltungen an einem Projekt des Deutschen Volkshochschulverbandes.

14. März 2019

Es werden sich Michael Schäfer, Leiter des Fachbereichs Kilmaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland, und Dr. Klaus Grosfeld, Geschäftsführer des REKLIM - Helmholtz-Verbund regionale Klimaänderungen diesen Fragen widmen:

Wie die derzeitige Klimaentwicklung zu bewerten?

Welche Schritte sind zwingend notwendig, um die globale Temperaturerhöhung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und globalen Klimaziele zu erreichen?

27. März 2019

Es sprechen die Referenten Dr. Bernhard Bauske, Biologe und beim WWF Deutschland Referent zum Thema Plastikmüll in den Ozeanen, und Prof. Christian Laforsch vom Lehrstuhl Tierökologie an der Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften der Universität Bayreuth zum Thema Plastikmüll im Meer, der über Fische durch kleine Plastikpartikel, sogenanntes Mikroplastik, und weitere umweltschädliche Stoffe, letztlich auch in die menschliche Nahrungskette gelangt. Zu fragen ist:

Wie kommt der ganze Müll ins Meer?

Welche Lösungen gibt es?

(Quelle: Stadt Chemnitz)