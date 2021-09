Sachsen- Das Projekt „Lesescouts“ wurde nun vom Kultusministerium bis Ende 2021 verlängert. Unter dem Motto „Wenn du liest, lese ich auch“ helfen Lesescouts an Oberschulen und Förderschulen die Freude am Lesen zu fördern. Bereits seit 2006 setzen sich jährlich fast 1.000 dieser Scouts sachsenweit dafür ein. Laut der Stiftung Lesen sei Lesefreude und Kompetenz ungemein wichtig für die persönliche Entwicklung und ein erfolgreiches Leben. In diesem Jahr wird das Projekt mit 11.250 Euro unterstützt.