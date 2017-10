Projekt „Linie 5“ – Neue Bahn für die Johannstadt

Dresden - Der Bau einer Straßenbahnlinie auf der heutigen Buslinie 62 wird schon lange diskutiert. Wichtige Lücken im Dresdner Straßenbahnnetz könnten damit geschlossen werden. Die SPD-Fraktion lud am 4. Oktober zu einem Informationsabend mit dem Titel „Linie 5 – Eine neue Bahn für die Johannstadt“ ein. Was dabei herausgekommen ist, haben wir in einem Gespräch mit dem verkehrspolitischen Fraktionssprecher Hendrik Stalmann-Fischer erfahren. Außerdem verrät uns Andreas Hoppe, Leiter der Deutschen Verkehrsbetriebe, den Status und das genaue Vorgehen mit dem Projekt "Linie 5".