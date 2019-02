Projekt Stadt-Raum-Schule befasst sich mit der Zukunft von Grünau

Leipzig - Innovative Ideen zur Modernisierung des Schulkonzepts sind schon lange gefragt. Besonders an Orten in denen unterschiedliche soziale Schichten und Menschen aus verschiedenen Kulturen aufeinander treffen. So wie in unserem Stadtteil Grünau. Studenten von verschiedenen Universitäten haben sich im Rahmen des fachübergeifenden Projekt "Stadt-Raum-Schule" Gedanken gemacht, wie man das aktuelle Schulkonzept zu einem Besseren verändern kann.