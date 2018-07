Projekt zur Sommerhitze – Nächste Befragungen in Gorbitz

Auf der Höhenpromenade an der Straßenbahnhaltestelle Merianplatz können die Gorbitzerinnen und Gorbitzer erzählen, wie es sich in ihrem Quartier während der Sommermonate lebt. Auch ihre Verbesserungswünsche sind gefragt. Am Freitag, 27. Juli, findet von 10 bis 17 Uhr eine weitere Befragung auf dem Wochenmarkt am Sachsen-Forum am Merianplatz statt.

Ziel von „HeatResilientCity“ ist es, herauszufinden, wie Wohnquartiere in Großstädten gestaltet werden müssen, damit das Leben dort auch bei sommerlichen Höchsttemperaturen angenehm bleibt. Ein Beispielquartier ist der Dresdner Stadtteil Gorbitz. Seit Mai dieses Jahres misst das Projektteam dort in und an Gebäuden sowie auf unterschiedlich gestalteten Freiflächen kontinuierlich Lufttemperatur und -feuchte.