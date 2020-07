Projekt „Zur Tonne“ kämpft gegen Lebensmittelverschwendung

"Zur Tonne" hat bereits mehr als 1700kg Lebensmittel vor dem Müll gerettet. Allein in Deutschland werden pro Sekunde 313 Kilogramm Lebensmittel weg geschmissen, die aber noch verwendet werden könnten.

Die offenen Kochabende- sind gut besucht. So auch der Abend in Dresden Pieschen. Nachhaltigkeit ist für die Gäste nichts unbekanntes.

Am kommenden Sonntag kocht "zur Tonne" wieder in Dresden. Dieses Mal in der Christusgemeinde in Strehlen. Ab 17 Uhr wird dort serviert.