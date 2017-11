Promiauflauf bei der Eröffnung von Melanie Müller’s Imbiss

Blitzlichtgewitter und dichtes Gedränge vor dem neuen Imbiss von Ballermann-Star Melanie Müller am Dienstagabend in der Innenstadt! Grund ist neben der Eröffnung des Grillmüllers auch die Ankündigung einiger Promifreunde der Leipzigerin. In einer Stretchlimosine fährt u.A. neben Bernd Wollersheim und der Mutter von Daniela Katzenberger auch Micaela Schäfer vor. Die hat Hunger mitgebracht.

Die Fans der Promis nutzten die Gelegenheit für zahlreiche Selfies und Autogramme. Die Hausherrin selbst musste nach eigener Aussage erstmal ein Schluck zur Beruhigung nehmen. So eine Eröffnung bedeutet natürlich enormen Stress.

Die Promis waren natürlich mit Glückwünschen zur Stelle, aber auch aus dem engsten Kreis der Leipzigerin kommt Unterstützung zugeflogen. Zu 100% fertig ist der Laden wohl noch nicht, aber orignal Thüringer kann schon genossen werden.