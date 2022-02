Protest gegen den Angriff auf Ukraine in Leipzig

Am Sonntag versammelten sich rund 4.000 Menschen auf dem Leipziger Marktplatz um gemeinsam ein Zeichen gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine zu setzen. Außerdem soll ein Zug mit etwa 800 Demonstranten durch die Leipziger Innenstadt gezogen sein. Dies gab die Polizeidirektion Leipzig am Montag bekannt. Ziel dieser Demonstrationen war es friedlich gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine zu protestieren. Laut Aussagen der Polizei verliefen alle Demonstrationen störungsfrei.