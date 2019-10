Protest: Landwirte demonstrieren gegen Agrarpaket

Am Dienstag gingen zahlreiche Landwirte in ganz Deutschland auf die Straße - so war es auch in der Messestadt der Fall. Am Vormittag versammelten sich rund 200 Agrarier mit ihren Traktoren auf dem Platz vor dem Völkerschlachtdenkmal, um gegen das Agrarpaket der Bundesregierung zu demonstrieren.

Mit dem Aufruf "Land schafft Verbindung. Wir bitten zu Tisch" wollen die Landwirte unter anderem für einen intensiveren Austausch zwischen Politik und Landwirtschaft werben.