Protestaktion: Ökolöwe und ADFC bauen „Radspur“

Bereits vor Wochen habe der Ökolöwe laut eigenen Angaben Baubürgermeisterin Dubrau aufgefordert, für diesen Zweck Radwege auf den Straßen anzulegen. Fußgängern und Radfahrerinnen wäre es so möglich, den nötigen Abstand voneinander zu halten, heißt es in einer Mitteilung. "Frau Dubrau aber verharrt in ihrer Blockadehaltung". Das wollten der Ökolöwe, der ADFC und Leipzigs Radaktivist:innen nicht hinnehmen und bauten am Mittwoch auf dem Ranstädter Steinweg kurzerhand ihre eigene Radspur.