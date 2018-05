Protestaktionen gegen neues Polizeigesetz

So würde das neue Gesetz unter anderem die Videoüberwachung noch mehr ausweiten: Auch die Polizeibehörden, also die Kommunen, sollen künftig mit Kameras überwachen dürfen. Kennzeichen, Ort, Zeit und Fahrtrichtung von Autos soll die Polizei zu bestimmten Anlässen automatisch erfassen dürfen. In grenznahen Gebieten soll sogar automatische Gesichtserkennung ermöglicht werden. Der Öffentliche Raum wird so immer mehr überwacht. Der Staat soll überall zuschauen können. Videoüberwachung macht die Welt nicht sicherer. Kameras führen nur bedingt zum Rückgang von Kriminalität, das belegen Statistiken. Videoüberwachung ist passiv und hilft in einer bedrohlichen Situation niemandem. Die Kamera kann nicht eingreifen. Dafür werden wir alle ständig mit Kameras aufgenommen -- und als Verdächtige behandelt. Zusammen mit den vielen digitalen Überwachungsprogrammen führt das zum „gläsernen Bürger“. Niemand will gerne dauernd unter Beobachtung stehen oder beim Telefonieren belauscht werden. Wir haben ein Recht auf Privatsphäre.