Prozess Grünes Gewölbe: weitere 40 Verdächtige

In vier Tagen beginnt in der sächsischen Landeshauptstadt der wohl spektakulärste Prozess in Sachsen. Es geht um den Juwelen-Raub im Grünen Gewölbe im November 2019. Neben den sechs Hauptangeklagten, ermittelt die Staatsanwaltschaft inzwischen gegen 40 weitere Verdächtige, darunter auch die Wachmänner, die in der Einbruchsnacht Dienst hatten. Außerdem wird gegen weitere deutsche und polnische Staatsangehörige ermittelt. Wo der gestohlene Staatsschatz ist, bleibt weiterhin unklar.