Dresden - Vor dem Landgericht in der sächsischen Landeshauptstadt müssen sich derzeit sechs Männer unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Sie sollen an einem Novemberabend vor zwei Jahren in die „Schatzkammer Sachsens“ eingebrochen sein, Diamanten im Millionenwert erbeutet haben. Am zweiten Prozesstag auf dem Hammerweg sagte ein Sicherheitsmann als Zeuge aus.