Sachsen- Es ist der größte Kunstraub in Sachsen aller Zeiten. Am 25. November 2019 wurde in das Historische Grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen und Juwelen in unschätzbarem Wert gestohlen.

Jetzt nach mehr als zwei Jahren beginnt der Prozess um diesen spektakulären Juwelenraub in der sächsischen Landeshauptstadt.