Dresden - Der Prozess um den Juwelendiebstahl des Grünen Gewölbes hat begonnen. Im Mittelpunkt stehen sechs Angeklagte, die vor Gericht von 14 Anwälten vertreten werden. Sie sollen an einem Novemberabend im Jahr 2019 in die "Schatzkammer Sachsens" mitten in der Dresdner Altstadt eingebrochen sein, Schmuckstücke im Millionenwert entwendet haben.