Prüfungsstart für Oberschüler

Dresden - Für 17.900 Oberschüler in Sachsen rückt der letzte Schultag näher. Sie starten am Freitag, 4. Mai 2018, mit Englisch ihre Abschlussprüfungen. Dabei streben 15.000 Schüler den Realschulabschluss an und 2.900 einen Hauptschulabschluss. Die Realschüler absolvieren insgesamt vier schriftliche und eine mündliche Prüfung. So folgen nach Englisch im schriftlichen Teil Deutsch, Mathematik und eine Naturwissenschaft (Biologie, Physik oder Chemie). Die mündlichen Prüfungen finden vom 4. bis 21. Juni 2018 statt.