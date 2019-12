Volleyball-Star Lenka Dürr mit National-Team-Comeback?

Im Gespräch mit Max Giese (DRESDEN FERNSEHEN) und Thomas Schmidt vom Dresdner Rennverein verriet die 217-malige Nationalspielerin, dass sie bei einer großen Verletztenmisere und einer entsprechenden Anfrage vor dem Olympischen Spielen 2020 offen für eine Rückkehr ins Nationalteam wäre:

"Es ist eine Ehre, wenn man auf einen zukommt. Dafür hat es mir auch einfach zu viel Spaß gemacht", so die 29-jährige, die im Sommer 2019 ihre Nationalmannschaftskarriere eigentlich beendet hatte. Zwar beteuert Dürr, dass sie kein Comeback vorhabe, doch die Libera des Jahres 2009 führte weiter aus: "An sich ist der Schlussstrich gezogen, aber wenn alle Stricke reißen und ich noch im Saft bin, wäre ich die Letzte, die dann 'nein' sagen würde."

Und das die deutschen Volleyball-Fans zu einem Comeback der charmanten Bayerin "Ja" sagen würden, davon darf ausgegangen werden. In der neuesten Ausgabe von PS-Geflüster verrät die hochdekorierte 3-fache Deutsche Meisterin außerdem, was sie mit ihrem neuen Verein, dem DSC, vorhat. Das Volleyball-Ass spricht außerdem über ihr Leben als Profi-Volleyballerin, kuriose Stationen im Ausland und beweist in der PS-Runde, wie viel "Dresdnerin" schon in ihr steckt.

Sendezeiten: Donnerstag 21:30 Uhr & Freitag 19:30 Uhr