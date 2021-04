„PS-Geflüster“ mit Dresdens Ruder-Ass „King“ Karl Schulze

Dresden - Zu Gast bei "PS-Geflüster" ist diesmal der zweimalige Dresdner Olympiasieger im Rudern, Karl Schulze (Berliner Ruderclub e.V.) Mit Max Giese (SACHSEN FERNSEHEN) und Thomas Schmidt (Dresdener Rennverein e.V.) spricht der Familienmensch und Seriensieger über Motivations- und Organisationschaos im verlorenen Olympiajahr, seine Sportart, die nur in Gemeinschaft so richtig Spaß macht, Egozocker im Fußball und seinen großen Traum, die 3. Goldmedaille in Tokio zu holen.