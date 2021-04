„PS-Geflüster“ mit dem Stadtsportbund Dresden & Sportpolitiker Pallas

Dresden - Zu Gast bei "PS-Geflüster" sind diesmal Robert Baumgarten (Stadtsportbund Dresden) und Albrecht Pallas (SPD). Gemeinsam mit Max Giese (SACHSEN FERNSEHEN) und Thomas Schmidt (Dresdener Rennverein e.V.) sprechen die beiden über das traurige Coronajubiläum im Vereinssport. Was hat ein Jahr Sport in Coronazeiten mit der Sportlandschaft in Sachsen gemacht? Wie schlimm ist es um die Situation der sächsischen Vereine bestellt und was bedeutet ein knappes Jahr Zwangspause für die sportliche Zukunft unseres Nachwuchses?