„PS-Geflüster“ mit den Dresdner Eislöwen Maik Walsdorf & Steven Rupprich

Im urgemütlichen "Besitzerstübchen" an der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz verrät Steven Rupprich u.a. auch, warum die Eishockeygemeinschaft in seiner gesamten Karriere wie eine große Familie für ihn gewesen ist, warum er trotz 140km/h schneller Puck-Geschosse auf einen Mundschutz verzichtet und dass der mittlerweile in Dresden "hart verwurzelte" dienstälteste Eislöwenprofi auch nach der aktiven Karriere gerne im Verein tätig sein möchte. PS-GEFLÜSTER - der Talk auf der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz mit Moderator Max Giese (DRESDEN FERNSEHEN) und Co-Moderator Thomas Schmidt (Dresdner Rennverein 1890 e.V.).