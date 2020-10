„PS-Geflüster“ mit Rennrad-Ass Tina Schulz

In der Galopplounge an der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz verrät Rad-Ass Tina Schulz außerdem, ob sie als Autofahrerin manchmal selbst über Kampfradler flucht, warum Radsport in erster Linie ein Teamsport ist, weshalb sie lieber auf ihr Gefühl als auf Wattzahlen hört und ob sie sich eher für Pommes Rot-Weiß oder einen Quinoasalat entscheiden würde. PS-GEFLÜSTER - der Talk auf der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz mit Moderator Max Giese (DRESDEN FERNSEHEN) und Co-Moderator Thomas Schmidt (Dresdner Rennverein 1890 e.V.).