„PS-Geflüster“ mit Kanu-Weltmeisterin Andrea Herzog

Dresden - Zu Gast in der elften Ausgabe von "PS-Geflüster" ist Andrea Herzog, Kanuweltmeisterin im Slalom. Im Talk mit Max Giese und Thomas Schmidt spricht das Ass im Nass u.a. über ihren Weg in die Weltspitze, Zukunftspläne im Gerichtssaal, was Kneipen zum Verständnis ihrer Sportart beitragen können und warum die Olympischen Spiele in Tokyo quasi ein Heimspiel für die gebürtige Meißnerin sein werden.