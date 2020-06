Atemlos, durch das Nass! „PS-Geflüster“ mit Flossenschwimmer-Power-Ehepaar

Auf der Galopplounge an der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz klären Moderator Max Giese (DRESDEN FERNSEHEN) und Co-Moderator Thomas Schmidt (Dresdner Rennverein 1890 e.V.) mit Max und Elena Poschart den Unterschied zwischen Monoflosse und Bi-Fins, und sprechen u.a. über Beinahe-Ertrinken als Startschuss für eine Weltkarriere, Arielle die Meerjungfrau und den 3. Renntag am 4. Juli auf der Galopprennbahn (LIVE bei DRESDEN FERNSEHEN).