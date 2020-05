PS-Geflüster“ mit Monarchs-Headcoach Ulz Däuber & dem Stadtsportbund

Während noch die letzten Bauarbeiten am brandneuen Pavillon an der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz erledigt werden, sprechen Moderator Max Giese (DRESDEN FERNSEHEN) und Co-Moderator Thomas Schmidt (Dresdner Rennverein) mit Ulrike Becker und Ulrich "Ulz" Däuber über Footballtraining ohne Football, Sinn und Unsinn von Geisterspielen und wie Zuschauer den Aufgalopp am 30. Mai trotz Corona verfolgen können und dabei edelsten Meißener Wein genießen.