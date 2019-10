„PS-Geflüster“ mit Dresdens Squash-Ass

Dresden - Zu Gast in der fünften Folge von "PS-Geflüster" sind Anna Karina Moreno Kopp und ihr Trainer Günter Frietsch. Sie ist DAS Talent im ostdeutschen Squash, er brachte die rasante Trendsportart einst nach Sachsen und will nun die junge Dresdnerin in die Weltspitze führen.