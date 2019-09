„PS-Geflüster“ mit Handball-Profi Sebastian Greß & HC Elbflorenz-Präsident Uwe Saegeling

Dresden - Auf DRESDEN FERNSEHEN gibt es ein neues Sendeformat, das direkt mit der Galopprennbahn Dresden-Seidnitz verknüpft ist: In "PS-Geflüster - der Talk auf der Galopprennbahn" geht es in erster Linie um den Dresdner Sport, aber auch darüber hinaus. Zu Gast in der dritten Folge sind Sebastian Greß und Uwe Saegeling. Der eine kämpft in der BallsportArena Dresden in der 2. Handball-Bundesliga um jeden Wurf, der andere führte den Verein aus den Niederungen der Sachsenliga ins Profigeschäft.