Puppenstuben für Schmetterlinge gesucht

Allein in den letzten 25 Jahren sind, laut LaNU, 50 Prozent der Tagfalter von Europas Wiesen verschwunden. Dieses rapide Insektensterben ist die Folge zahlreicher Eingriffe in die Natur durch die menschliche Hand. Mit Rasenmäher, Laubbläser, Pestiziden und Düngern möchte der Mensch die Umwelt vermeintlich in Ordnung bringen, doch für Biotope sind diese Eingriffe verheerend. Was Insekten und Schmetterlinge hingegen brauchen, sind Blühflächen und das dringender als je zuvor.

Aus diesem Grund organisiert die LaNU gemeinsam mit der Initiative „Sachsen blüht“ des Sächsischen Landtags das Projekt