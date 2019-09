Purer Luxus – Das ist die neue Wanderausstellung

In der neuen Ausstellung "Purer Luxus" wird anhand von rund 400 verschiedenen Objekten, Dokumenten und Fotografien dargestellt, was wir als Luxus empfinden und was sich seit dem Jahr 1945 verändert hat.

In sieben Themenbereichen widmet sich die Ausstellung verschiedenen Vorstellungen von Luxus.

Und gibt dabei einen Einblick sowohl auf die gegenwärtige Zeit, als auch in die Historik.

Dabei werden nicht nur materielle Dinge wie ein Auto, Schmuck und Mode unter die Lupe genommen, sondern auch auf immaterielle Bedürfnisse, wie Zeit, Ruhe und Sicherheit zur Schau gestellt.